Es difícil que un profesional se siga capacitando

El mundo actual es cada vez más competitivo, por eso la formación profesional no termina con un título universitario. Las especialidades como maestrías, postgrados y doctorados abren la puerta a un nivel más profundo de conocimiento e investigación, lo que genera nuevas oportunidades tanto en el ámbito laboral como en el personal.

En Panamá, el mercado laboral y académico ha mostrado un creciente interés en que los profesionales den este paso. A pesar de que las condiciones no siempre son favorables en un país con brechas sociales, apostar por profesionales mejor capacitados significa fortalecer el capital humano. Esto, a su vez, aumenta la capacidad del país para insertarse en la economía del conocimiento.

Aunque en el trayecto se pueden encontrar muchas dificultades que frustran los sueños, como los altos costos, la escasez de opciones, la falta de tiempo y la desigualdad en el acceso, el verdadero desafío está en que estas oportunidades no sean solo para unos pocos privilegiados, sino que formen parte de una estrategia nacional de desarrollo basada en el conocimiento.