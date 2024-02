Errores diagnósticos en cuartos de urgencias

El propósito es educar frente a las posibilidades de errores diagnósticos que se dan en un entorno complejo como son los cuartos de urgencias.

Según algunos estudios alcanzan un 7 por ciento, el error diagnostico. y un o.3 porciento con graves secuelas Uno de cada 18 paciente puede verse afectado por esos errores.

Las cifras absolutas se conocen de acuerdo a la cantidad de pacientes que en cada nación acuden a los cuartos de urgencia. Hay países como USA que, afectados alcanzan millones.

Los errores diagnostico más frecuentes son relacionados al infarto del corazón, derrame cerebral, aneurisma aórtico, embolismo pulmonar, daños a la columna vertebral, entre otros.

Es posible que ciertas enfermedades se presenten con síntomas no típicos lo que crea más confusiones diagnosticas. El error cognitivo en el humano, aporta un elemento importante en esos casos. Agrego también las condiciones muchas veces no aceptables del entorno laboral que se suman a limitantes en herramientas de apoyo.

La ausencia de una historia clínica y un examen físico dirigido es otra razón de estos fallos.

Lo importante es que hagamos investigaciones sobre ese tema en Panamá y entre todos busquemos solucione para disminuirlos, de existir hallazgos similares. Siempre recordemos que es la vida la que está en juego. Fuente: “Diagnostic Errors in the Emergency Department: A Systematic ReviewSystematic Review Dec 15, 2022”. Publicado por la Agency for Healtcare Research and Quality.

* El autor es médico.