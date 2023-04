ENA, los corredores y la inseguridad

La noche del pasado sábado 8 de abril, Sábado de gloria, dos vehículos fueron atacados en el corredor norte, desde un cerro localizado en la comunidad de Torrijos-Carter.

Aunque hacía ya cierto tiempo que esto no ocurría, es un hecho recurrente, un atentado de visos criminales, atroz y repugnante, que pone en juego la vida de conductores, sorprendidos en la creencia de que se trata de una calle segura. No lo es tal, y lo ocurrido permite indagar en otros factores que hacen del Corredor Norte, no solo una trampa de muerte, sino un escenario perfecto para cualquier tipo de delito.

Por ejemplo, por qué es tan pobre, tan oscura, la iluminación en las casetas. Aunque la misma oscuridad en las entradas de la avenida Juan Pablo Segundo, está en las del Dorado, el colmo de los colmos lo constituye la de Tinajitas, donde han colocado unas especies de señales blancas con la aparente intención de que resplandezcan en la oscuridad, pero están tan opacas y seguidas la una de la otra que el conductor solo se entera de cual es la entrada a la caseta de pago cuando ya tiene encima las benditas señales.Por suerte, en horas de la noche baja el tránsito por el corredor, y no creo que solo sea porque los conductores estén en sus casas, sino porque en esa vía la oscuridad es tanta que prefieren evitarla, antes de correr riesgos.

A esto hay que sumar un viejo problema que lleva a preguntar por la calidad administrativa de ENA [Empresa Nacional de Autopistas], por la atención real que se pone en este asunto. Hace cierto tiempo, los conductores que pagan regularmente sus peajes, deben tolerar a aquellos que han acumulado, según la propia ENA, deudas descomunales. ¿Cómo es posible que un solo vehículo alcance una deuda que supere los mil balboas? Y al respecto ENA sigue permitiendo el paso de los deudores. ¿Qué pasa si esto se agudiza de noche? ¿No es un escenario ideal para una fechoría? ¿O es que están esperando que pase? Cuesta pensar que, como este, otros servicios a los usuarios llevan un sello de desidia que pareciera un favor en lugar de responsabilidades. ¡Ni los favores pueden ser administrados de esta manera! Menos aun con los ingresos diarios que dejan los Corredores.

Cada vez que un delincuente se le ocurre lanzar objeto contra los vehículos lo hacen en medio de una impunidad que solo encuentra cómplices en esa irresponsabilidad.

ENA tiene que mejorar la seguridad, el alumbrado y aquellos que no están al día en el pago de sus peajes, simplemente suspenderlos. En este país si usted mora dos meses en el pago de la luz, se la cortan, o en el internet, se la cortan.

Solo en los corredores usted puede deber más de mil balboas y la única sanción es detenerlo minutos en la garita, en detrimento de los que vienen detrás y están al día en sus pagos. Y ninguna validez puede haber en el carácter de servicio público de los corredores, allí se paga.

* Comunicador social.