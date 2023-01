Cuando escribo, lo hago desde mi entereza.

No tengo intenciones de ganar adeptos, ni fans. No tengo segundas intenciones ni motivos.

Sólo expresar mi sentir, en todas sus facetas.

Cuando doy un consejo administrativo o contable, no espero ganar clientes ni aspiro a que me pidan cotizaciones.

Lo hago simplemente porque quiero informar a las personas a que no se expongan innecesariamente.

He tenido que pasar por muchas adversidades para poder alcanzar el lugar en el que me encuentro en estos momentos. Y, por ello, quiero compartir mis conocimientos y mi esencia, con todo el que esté dispuesto a escucharme.

La vida no es fácil, hay a nuestro alrededor muchos farsantes que tratarán de animarte a hacer negocios que solo son estafas.En mi camino he encontrado a comerciantes inescrupulosos, abogados estafadores y mentirosos, que se han ganado mi confianza para posteriormente estafarme. Y, lo reconozco, porque fue mi culpa al no realizar mi investigación profunda y, reconozco que, de haber investigado hubiese realizado que estos farsantes tenían casos con la justicia y hasta habían estado presos.

Señores, en los negocios no podemos confiar. He aprendido esta lección de vida.

Tenemos que investigar y estar alertas, ante todo. Es bueno desear avanzar, pero si el negocio se ve muy bueno para ser cierto, no caigamos en esas trampas.

En estos momentos el país atraviesa por muchos cambios. Gente en la calle ofreciéndote negocios gubernamentales con el aval de sinvergüenzas que aprovechan su posición para lucrar a través de las obras.

No caigamos en eso.

No permitamos que nuestra integridad se vea mancillado por unos dólares fáciles.

Si eres empresario, lucha por tu negocio con tus ideales y tus procesos. No está fácil allá afuera, pero todo es alcanzable, con esfuerzo, consistencia y dedicación.

Tiendo ahora, después de 15 años en la construcción, de innumerables golpes y malas experiencias al haber otorgado mi confianza a gente inescrupulosa, que me hicieron perder muchos recursos, a analizar cada emprendimiento y negocio que deseo realizar, con detalles muy precisos.

Investigo a profundidad, realizo investigaciones presupuestarias, hago preguntas y pido referencias.

A los que nos estafan, metámosle procesos legales.

Estos toman tiempo, pero si eres consistente, vale la pena ver que la justicia los alcanza de alguna forma.

Eso, a pesar de que hayamos perdido los recursos, nos brindará una gran satisfacción.

La gente piensa que puede andar por la calle estafando.

Adecentemos nuestro alrededor.

Demostrémosles que “NO”.

Que no podrán hacerlo. ¡Hagámonos respetar!

* La autora es empresaria.