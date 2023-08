Eleve su queja por el mal servicio

Para nadie es un secreto como los apagones y fluctuaciones eléctricas siguen afectando las actividades rutinarias de las personas. Desde los estudiantes hasta los empresarios. A donde vayas y des un vistazo, es decir en las redes sociales o en una conversación personal, sobre el tema se concluye que es un servicio deficiente por el que se paga. Claro, los que pagan porque las conexiones ilegales son otro tema. Se habla mucho de un hub digital, logístico, turístico y así muchos más. Pero, ¿cómo es posible fomentar esto si la energía que es un servicio básico cuenta con tan poca calidad? Cada reclamo o queja debe ser mencionado y elevado a las autoridades competentes, aunque estás no suelan ser tan oportunas y pareciera que velan más por la seguridad de las empresas distribuidoras que por el consumidor. No podemos acostumbrarnos a pagar por un servicio de mala calidad. Cada día son más los distritos que se suman a esas áreas donde las fallas del fluido son constantes. La calidad del servicio de suministro eléctrico está relacionada a su continuidad, la calidad del producto y la relación con la atención del cliente. Si eres víctima de daños de aparatos eléctricos producto de las fluctuaciones debes acudir a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP). También es la encargada de “atender” reclamos por alto consumo. Muchos catalogan el proceso de reclamo como burocrático, pero si con reclamos no hacen poco, imagínese sin presentar alguna queja. Además, es su derecho. Debe saber que como afectados deben primero presentar el reclamo a la empresa distribuidora, si están en desacuerdo con la respuesta pueden ir a la ASEP a presentar el reclamo y por último, una vez salga la resolución de esta entidad se podrá apelar o reconsiderar dentro de los 5 días hábiles siguientes.