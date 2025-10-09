En Latinoamérica, los procesos de revocatoria de mandato a funcionarios de elección popular, en algunos países tienen la apariencia de que todo es “legal”. Todo “institucional”. ¿Pero democrático? Ni de cerca.

Es como si la democracia fuera una casa que todos compartimos, pero a la que algunos entran por la ventana para cambiar las cerraduras. Lo trágico no es solo la maniobra, sino la consecuencia.

El pueblo, al que juraron representar, termina mirando desde afuera, sin llave y sin voz. El voto se convierte en un cheque sin fondos. Y la revocatoria de mandato, que debería ser un látigo en manos del ciudadano, sigue siendo un artículo bonito en una ley manipulada y solo para algunos cargos de elección popular.

Aquí no hablamos solo de normas. Hablamos de confianza. De dignidad. De ese lazo invisible que une al ciudadano con el poder que él mismo delegó. Cuando se quiebra esa confianza, no solo cae un gobierno.

Se resquebraja la idea misma de vivir en democracia. La solución es clara: devolverle al pueblo sus herramientas de participación ciudadana activa. Revocatoria, independencia judicial, elecciones limpias y una ciudadanía informada, consulta ciudadana y vigilante. Solo así, el poder volverá a su verdadero dueño: El Pueblo.

* Abogado.