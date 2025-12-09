El viaje legislativo a Taiwán

Ninguno de los diputados viajeros ha sabido explicar el origen de este viaje, que ni siquiera parece tener registro alguno en los pasos administrativos del Palacio Justo Arosemena. El Artículo 149 de la Constitución de Panamá dice que las legislaturas se extenderán desde el primero de julio hasta el treinta y uno de octubre, y desde el dos de enero hasta el treinta de abril. Lo que significa que los diputados panameños viajaron a Taiwán en tiempo de receso de la Asamblea de Diputados: ¿Cómo turistas o cómo funcionarios públicos? ¡Esto debería ser aclarado! Panamá no mantiene relaciones exteriores a través de cancillerías con la República de Taiwán. El Artículo 184, numeral 9, de la Constitución vigente ordena que: “Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo: 9. Dirigir las relaciones exteriores; celebrar tratados y convenios internacionales, los cuales serán sometidos a la consideración del Órgano Legislativo y acreditar y recibir agentes diplomáticos y consulares. Los expertos constitucionalistas claman que este es un dominio reservado del Presidente de la República, dado el régimen presidencial.

El artículo 163, numeral 2, de la misma Constitución panameña dice lo siguiente: “Es prohibido a la Asamblea Nacional: .........2. Inmiscuirse por medio de resoluciones [(“comunicados”)] en asuntos que son de la privativa competencia de los otros Órganos del Estado”.

En las redes sociales la diputada Yamireliz Chong y el diputado Jhonathan Vega (ambos de la Coaliación Vamos) publicaron un comunicado sobre su visita a Taiwán. Al hacer esto, a nuestro juicio, violaron el Artículo 163, numeral 2 de la Carta Magna vigente. ¿Podría haber consecuencias penales contra esos dos diputados de Vamos? En conclusión, el viaje a Taiwán de este grupo de diputados panameños de casi todas las bancadas, a excepción del PRD [Partido Revolucionario Democrático], se presenta como un viaje turístico privado, que habiendo sido hecho por los diputados de la República, no deja de ser un viaje turístico, pero que viola a todas luces varios artículos de la Carta Magna e incluso con sanciones penales, si observamos muy bien el espíritu del legislador de 1972 que redactó aquella vetusta Constitución que todavía rige en Panamá, las incongruencias abundan por parte de los organizadores de ese lamentable viaje fuera de lugar, como lo calificó atinadamente el Presidente de la República en su conferencia del jueves 27 de noviembre desde Bugaba (Chiriquí). * Periodista, escritor y refundador UPLA 2006.