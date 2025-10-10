El resuelve “pon la olla”: una historia urbana

“Pon la Olla” o “La Bolita” eran los nombres con que se conocían las loterías clandestinas que se jugaban en los barrios populares hace cuatro décadas, como en el barrio de El Chorrillo.

El precio, 0.20 centésimos. Fue la manera para muchos panameños resolver los tres golpes, como coloquialmente se dice, y poner la olla en el fogón, y tener algo en la mesa para comer.

Según los abuelos, de esa época, existía toda una logística, y lugares estratégicos para la venta. Eran secretos. Los números favorecidos se colocaban en un tablero debajo de la escalera cerca al zaguán, los números premiados se escribían con tiza, y la fecha del sorteo. Los sorteos jugaban todos los días.

Esta lotería era de dos dígitos. Las abuelas compraban las fechas de nacimiento, el número de la tumba de un familiar, el de la placa del auto o el del cuarto y de algún sueño. La cábala era preparada por el señor Porfirio Cano, un tableño de pura cepa, vecino de la señora Yolanda. El señor Cano, según conocimos, pronosticaba “que podía jugar el 10 también podía ser el 15 ó 20”, los compradores iban a su casa a buscar la cábala.

Cuenta la señora Yolanda, que otro pronosticador era el señor Cabalito, un costeño, que en ocasiones atinaba. El ganador recibía el dinero inmediatamente. El señor Javier (el toca puerta) era quien iba a la puerta del ganador a realizar la entrega. Los premios se pagaban así: en el primero $11.00, el segundo $3.00, y en el tercero $2.00.

* Periodista.