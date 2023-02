¿El respeto se pide o se gana?

En un tiempo en el que es fácil juzgar a los demás seres humanos a la ligera y en el que la desinformación es pan nuestro de cada día, es importante no pedir respecto sino ganarlo. Entendamos que, aunque pensemos diferentes y actuemos diferentes no somos enemigos. Se utiliza las redes para cancelar a otras personas porque no nos gustan como son o lo que piensan. Nos hemos convertido en parte, juez y jurado y en muchas ocasiones sin darles la posibilidad a los demás de defenderse, de argumentar, el beneficio de la duda.

Somos bueno para exigir lo que no damos. Se pide tolerancia, pero no da ni una pizca. No hemos entendido que con la vara que mides serán medidos y una cuarta más, y no precisamente por Dios, sino por tus semejantes.

Nos estamos a acostumbrando a creer que tenemos el poder y el deber de erradicar ciertos comportamientos, ya no cabe las disculpas, es inconcebible que una persona haya cometido errores en el pasado porque salen más de dos a pedir su cabeza.

Artistas de gran trayectoria artística como Ricardo Arjona o Ricardo Montaner han sido atacados por dar su opinión, como si no tuvieran el derecho de hacerlo. Porque debemos escuchar a una parte hasta la saciedad, ser bombardeado con sus requerimientos, lo que necesitan sus argumentos, pero si alguien le lleva la contraria y no piensa como ellos son atacados.

Es decir que la mayoría no tiene el derecho a opinar. Se debe respetar a las minorías, pero algunos de esos grupos no respetan el pensamiento de la mayoría. Ya no hay libre expresión sobre ciertos temas, no existe la tolerancia, el radicalismo se está apoderando de los grupos, todo se ha convertido en blanco o negro, a favor o en contra. No existen los puntos medios, no existen la posibilidad de consenso y así no se puede pedir respeto y mucho menos ganarlo. *Periodista.