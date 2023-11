El respeto a cada quien

En medio de la situación que vive el país, con más de 20 días de protestas en contra del contrato minero, se puede ver claramente que existen diferentes grupos y cada uno con una postura propia.

Hay una parte representativa que se han mantenido en las calles realizando distintas acciones, algunos radicales que realizan los bloqueos totales de las vías, otras marchas y otros cuantos concentraciones pacíficas. Igualmente, cada provincia tiene su particularidad. Por ejemplo, en Los Santos, pese a que se han mantenido en pie de lucha, se organizan para dar paso a los vehículos de alimentos. Así está otro grupo que su posición es mantenerse en las calles realizando cierres, como medida de presión, mientras otros que tampoco apoyan el contrato minero, un poco más sensatos piden una pausa en los bloqueos de vías y protestas hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie.

Así, una parte de la población que, aunque no respalden muchas cosas deben salir a trabajar a diario y en estos momentos deben hacer muchas peripecias para llegar a sus empleos. Además, que el gasto diario en pasaje se ha duplicado.

Debe existir un respeto a cada quién. Y esto implica respeto a opiniones, criterios, posiciones y libertad de tránsito. Esto no implica que las personas no puedan protestar, porque también tienen derecho, pero lo mejor forma sería organizada. Que los cierres no sean totales, que den paso por espacios de tiempo, que le den prioridad a los temas que implica la salud de las personas. Que los logros no se obtengan afectando al resto de la población que también talvez quisiera o incluso apoyan de otra forma la lucha. Seamos sabios.