El periodismo y la ciencia

Los periodistas informamos cada día sobre salud pública, tecnología, biodiversidad, cambio climático, entre aspectos que afectan la vida cotidiana; sin embargo, por la naturaleza del oficio, muchas veces, se comunica sin tener a profundidad dominio de los temas.

Es por ello, que resulta imprescindible contar con profesionales capacitados en el área científica. Los comunicadores cumplimos una tarea estratégica al traducir el conocimiento que a menudo es informado con un lenguaje complejo. Sin perder rigor, debe convertir ese conocimiento en un documento sencillo. Por eso precisamos de profesionales bien formados para explicar datos, investigaciones, contratar fuentes e incluso combatir la desinformación.

Panamá, con todos sus recursos naturales y biodiversidad, posee distintos centros de investigación que requieren que haya un número mayor de periodistas expertos en temas científicos para divulgar los avances de la ciencia que se produce desde Panamá.

El aporte del periodismo a la ciencia es vital, ayuda a conectar los resultados de los investigadores con la gente.

Adicionalmente, contribuye a educar a la población, a la toma de decisiones y a la elaboración políticas públicas basadas en evidencias científicas y datos.

* Periodista y abogada.