El patriotismo en las calles: un sentir que no muere

Al caminar por nuestras calles en estas fechas patrias, es imposible no detenerse un momento a observar el ondear de nuestra Bandera en balcones, plazas, y parques. Es un símbolo de identidad que, aunque sencillo, guarda en sus colores la historia de Panamá y los anhelos de quienes nos antecedieron.

Panamá es un país que, pese a su juventud, ha recorrido un camino lleno de batallas y logros que marcan nuestras raíces. La separación de Colombia, la lucha por el Canal y la consolidación de nuestra soberanía son episodios de los que deberíamos sentirnos orgullosos.

Sin embargo, cabe preguntarnos si la pasión que sentimos hoy se equipara al fervor de quienes nos dieron la patria. Muchos piensan que las generaciones actuales no poseen el conocimiento profundo de la historia como lo hicieron nuestros abuelos. Quizá no sabemos de memoria todas las fechas importantes o no recordamos los nombres de todos los próceres, pero en cada desfile, en cada diana que suena al amanecer, se revive ese fervor, y sentimos que nuestra identidad está viva, compartida en esos momentos de celebración colectiva.

Es en estos eventos, entre banderas ondeando y personas de todas las edades marchando por las calles, que encontramos ese patriotismo que no se enseña, sino que se siente.