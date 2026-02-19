El liderazgo en la juventud panameña

Empiezo a desarrollar bajo mi perspectiva la trasformación generacional de la juventud en Panamá.Inmediatamente debemos remontarnos a varias décadas atrás, en donde la popular juventud panameña marca un antes y después con su participación activa, siendo parte de la evolución del País, a pesar de la brecha estructuralmente marcada económica, social y educativa que vivíamos, a pesar de ello, esto a su vez moldeaba sus características y afloraba el liderazgo reivindicador, siendo parte integral como eje del cambio social. A este empoderamiento de la juventud hoy podríamos llamarle liderazgo tradicional.Pasando la página histórica, y posicionándonos en la actualidad, a mi parecer la juventud en Panamá necesita una transformación integral para proyectarse, basada principalmente en educación de calidad y abrirse espacios de participación real y activa, con toma de decisiones, garantizando que nuestra voz sea escuchada, para incidir en políticas públicas que nos afecten directamente. No deseo que se malinterprete, la idea no es comparar generacionalmente nuestra juventud; sino para entender y recordad que ser joven hoy en Panamá significa ¨ser el arquitecto de una nación¨. Panamá necesita liderazgo con conocimiento, capaz de transformar el descontento en propuestas y los problemas en soluciones.Ya es hora de pasar de vernos como beneficiarios pasivos a reconocernos como actores estratégicos de los cambios positivos y estructurales de nuestra sociedad. * Presidente 2023 JCI Alianza.