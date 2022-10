Es inevitable que como panameño no sea parte del gigantesco grupo de ciudadanos que nos sentimos indignados por la divulgación de lo que puede llamarse el escándalo de los auxilios económicos del IFARHU [Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos], una institución creada para apoyar a los más necesitados pero que ha fallado en todo su acometido. Puede ser que este sea un hecho que marque nuestra historia con un antes y después. Y no nos atrevamos a cuestionar, perseguir o tratar de desprestigiar a quienes valientemente se han atrevido a saltar al campo de batalla para exponer semejante despilfarro de los dineros que nos pertenecen a todos los panameños.

En este caso, el fin sí justifica los medios. Han surgido cientos de testimonios de humildes panameños que ni cumpliendo todos los requisitos exigidos han logrado el anhelado auxilio, ni becas, ni prestamos ni nada, alegando en algunos casos falta de presupuesto. No puede engañarnos ahora con algunas lista donde talvez algunos solo para pantalla se les otorgo algo, esas excusas no pueden tapar lo que puede hasta ser un hecho que la justicia debe investigar.

No puede ser que altos funcionarios del gobierno en turno con jugosos salarios se han beneficiado con auxilios no reembolsables para sus hijos, amigos, copartidarios y amigos, mientras que nuestras escuelas se caen a pedazos, no funcionan los comedores escolares, los niños cruzan ríos exponiéndose a diario a perder la vida para intentar lograr un futuro mejor que los saque de la pobreza.

No existe justificación alguna, no hay escusas, la podredumbre ha quedado al descubierto de aquellos que se están sirviendo del estado aprovechándose de su posición. Pero tampoco no creamos el cuento que esto solo ocurrió en este gobierno, nada nos indica lo contrario, lo que se desconoce es la dimensión del despilfarro. Pero nada se puede esconder por mucho tiempo y en un futuro no muy lejano algunos ciudadanos serán señalados como miembros de una casta que se formó en universidades inalcanzables para genios sin apellido ni influencias con el dinero.

* M.Sc. Adm. Industrial.