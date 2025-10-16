El engaño detrás del “influencer” de fantasías

En las redes sociales abundan los autoproclamados “influencers” que construyen una vida ficticia: dicen trabajar con marcas, asistir a eventos exclusivos y tener miles de seguidores fieles. Pero detrás de esa fachada hay muchos que solo venden humo... y, peor aún, estafan.

Algunos se aprovechan de la ingenuidad y la admiración de otros para pedir dinero, ofrecer “colaboraciones” falsas o vender productos inexistentes. Con un perfil bien editado y un discurso convincente, logran parecer exitosos, cuando en realidad viven de engañar. No buscan inspirar, buscan aprovecharse.

El daño no es solo económico. También es moral y social. Este tipo de figuras contribuye a normalizar la mentira como medio para ganar reconocimiento, y a distorsionar la idea del verdadero trabajo de quienes sí se esfuerzan por crear contenido honesto.

El problema psicológico es profundo: se creen su propia historia. Viven atrapados en la fantasía que ellos mismos inventaron, incapaces de distinguir entre la validación virtual y la realidad. En un mundo obsesionado con la apariencia, estos falsos influencers son el reflejo más claro de una generación que prefiere fingir éxito antes que construirlo. Ser auténtico nunca pasará de moda, aunque no tenga filtros ni likes. * Periodista.