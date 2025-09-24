El debido proceso en los casos de alto perfil

En las últimas semanas, hemos observado en los medios de comunicación una gran cantidad de operaciones y allanamientos por parte del Ministerio Público (MP), que es el ente rector y la máxima representación de la sociedad que busca hacer justicia. ¿Pero en cuántos se ha respetado el debido proceso? Hay casos en que el MP realiza un allanamiento a personas que en todo momento se han mantenido arraigadas a la investigación, con el fin de dar con su captura, generando en la población morbo y una sentencia anticipada, violándoles derechos y garantías constitucionales, como lo son el debido proceso, la presunción de inocencia, la lealtad y buena fe, entre otros principios consagrados en el código de procedimiento penal y nuestra carta magna. Es ahí, donde el Juez de Garantías debe declarar ilegal la aprehensión, por considerarse una medida extrema y desleal por parte del representante de la vindicta pública, puesto que no era necesario realizar ese tipo de procedimiento, ya que las personas han estado pendientes de su situación jurídica. Lo conveniente y correcto era la notificación para que acudieran a su audiencia; de no asistir, entonces sí es viable realizar el allanamiento y conducir a las personas ante el Juez de Garantías, quien les imponga medidas cautelares que los mantengan arraigados al proceso y solo se debe aplicar la detención provisional cuando todas las demás resulten inadecuadas. * El autor es abogado penalista.