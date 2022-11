El credo que tú me enseñaste

“Llorar no nos hace más débiles. Desde que nacemos, esta es una muestra de que estamos vivos”.

Gracias por enseñarme a ver más allá de tu mirada, horadar a través de tú alma y la mía, disfrutar de tú sonrisa, tú felicidad.

Cuando te vi supe que era cierto, me hallaste vulnerable y descubierto. Me enseñaste a caminar por abrojos sin temor, desnudaste cada parte de mí y me atestaste de mil razones para estar.

Amor, si alguna vez me siento abatido, que seas tú, la que me enseñó a volar sin alas, la incondicional, que siempre me regales ese abrazo, esa sonrisa cada mañana y al terminar el día.

He estado persiguiendo plumas en el viento por mucho tiempo, pero hoy levanto mi copa y brindo con una voz clara y fuerte por encima del ruido, hoy rezo el credo que me enseñaste.

Gracias por hacer una diferencia en mi vida, gracias por ser y estar, y gracias también por coincidir en esta vida conmigo.

“Desde el ruido de la ciudad hasta el sutil sonido del mar, te elijo mil una vez más, porque me haces feliz y porque sin buscarte siempre término encontrándote.

* El autor es docente.