El crecimiento económico debe generar empleos

Parece que el crecimiento económico del país no necesariamente significa que el desempleo tenga que bajar. Lo digo porque, en días pasados, el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) informó que durante los meses de enero y febrero del presente año hubo crecimiento económico; sin embargo, el desempleo subió a 10.4%, lo que significa que cada día hay más personas sin un trabajo formal.

Entonces me hago la pregunta: ¿será que las empresas, a pesar de que les está yendo bien, no quieren seguir contratando personal?

Creo que esto puede ser un efecto de la pandemia que aún se ve reflejado. Si bien es cierto, esta situación, además de traer fallecidos y crisis económicas en los negocios, también fue el escenario perfecto para que muchas empresas se dieran cuenta de que asignar a una sola persona varias funciones por un mismo salario les resulta factible. Pero, la gran pregunta sería: ¿a raíz de qué?

Lo cierto es que ya es hora de que el gobierno, en conjunto con la empresa privada, cree mecanismos para contratar más personal y tenga como meta no solo que la economía crezca, sino también que el desempleo disminuya. * Periodista