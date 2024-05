El carácter del nuevo presidente

El pasado domingo 5 de mayo de 2024, los panameños eligieron a José Raúl Mulino como nuevo presidente de la República de Panamá, para el período constitucional 2024-2029.

Mulino obtuvo un 34% de los votos que lo llevaron a la victoria después de haber sido compañero de fórmula del expresidente Ricardo Martinelli pero por temas judiciales este último no pudo participar.

Mulino es considerado un hombre de carácter fuerte, algunos lo consideran amargado (utilizando lenguaje panameño) otros manifiestan que es de corazón duro, sin embargo no se debe confundir el carácter con los malos pensamientos, ya que son dos cosas distintas.

Cada persona cuenta con su propia personalidad, y si el presidente electo fuera un hombre malo no se le conocería el amor que tiene por su familia, quien al hablar de ella se le nota una sonrisa en su rostro, lo que quiere decir que tiene algo de debilidad.

El tener carácter no quiere decir ser: ofensivo, maltratador, vengativo, gritón, malvado; realmente es saber cómo y cuándo tomar las decisiones correctas, como me enseñaron a mí en casa: “tener carácter no es insultar ni gritar sino saber decir no cuando es no y sí cuando se considera que es correcto”.

Ante este panorama, los padres jóvenes deberían tener carácter para criar hombres y mujeres de bien, el contar con un carácter fuerte no mata pero si da buen ejemplo y permite que el respeto no se pierda. Quizás es lo que hace falta aquí en nuestro país, una persona que sepa tomar las decisiones correctas sin obedecer a terceros.

* El autor es periodista.