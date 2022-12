Cuantas cosas hermosas se pueden decir de una madre, creo que nos quedaríamos sin espacio para mencionarlas todas, por eso a diario, no solo con palabras sino con hechos, debemos mostrarles nuestro amor a ese ser qué desde que crecemos en su vientre ya nos aman.

El amor de madre es incondicional, no hay como el de ellas, son mujeres valientes que a pesar de conocer todo el sufrimiento que tendrán durante y después del embarazo lo toman con alegría, quizás no recordemos esas palabras que nos dicen mientras frotan con sus manos sus barriguitas consintiéndonos y esperando el día del nacimiento.

Las madres son defensoras, doctoras, maestras, enfermeras, psicólogas, motivadoras, cocineras, protectoras, son las que siempre estarán a nuestro lado a pesar de la edad, pues para ellas no existen hijos viejos ni adultos.

Una madre al convertirse en abuela se vuelven las cómplices de los nietos, permiten cosas que nunca les permitieron a sus hijos, pero continúan dando ese amor que solo ellas saben dar.

El amor de una madre es tan grande e infinito que hasta después de fallecidas sus recuerdos siguen vivos, no muere ni desaparece, sigue presente; solo aquel que ha perdido a su madre sabe y conoce la ausencia de este ser maravilloso.

Demostremos nuestro amor a las madres, no solo los 8 de diciembre sino siempre, no importa si no hay regalos, para ellas una llamada, un beso, una visita es lo más importante aunque no lo digan y reclamen regalitos eso las hace felices.

* El autor es periodista.