El abandono que vemos a diario

Caminar por la ciudad se ha convertido en un reflejo de las carencias que se acumulan sin respuesta. No solo hablamos de calles rotas, parques sin cuidado o aceras deterioradas, sino también de la creciente presencia de personas que, en medio de la indiferencia, extienden la mano para sobrevivir.

Ambas realidades están ligadas por un mismo hilo: la falta de voluntad para atender lo esencial.

El descuido del espacio público transmite la idea de que lo común no importa. Cuando la maleza crece en las aceras, cuando la basura se acumula en las esquinas, el mensaje es claro: nadie se siente responsable. Y esa misma ausencia de responsabilidad se refleja en el rostro de quienes mendingan, muchas veces invisibles para quienes transitan a su lado.

No se trata únicamente de estética ni de incomodidad; se trata de dignidad. Una ciudad que no cuida sus espacios tampoco cuida a su gente. El mantenimiento de las áreas públicas y la atención social a quienes viven en las calles deberían ser parte de un mismo compromiso.

La indiferencia, si se normaliza, se convierte en una forma de abandono colectivo. * Periodista.