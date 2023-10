EDITORIAL : Servicios públicos

Mucho nos quejamos de los servicios públicos de recolección de la basura y distribución de agua potable. Sin embargo, cuando vemos la cifra de clientes morosos, tanto comerciales como individuales, es para mostrar una persistente preocupación.

Todos exigimos que las empresas públicas y privadas sean eficientes, pero ¿se puede lograr ese propósito si no se paga a tiempo o simplemente no se paga? Al existir un vacío en la legislación, le corresponde a los diputados evaluar una ley determine qué ocurre cuando no cancelas el servicio y cuáles son las consecuencias para quien teniendo una concesión no paga.

Si queremos salir de ese círculo vicioso debemos avanzar en la aplicación de normas y leyes que obliguen a todos los sectores a cumplir con la responsabilidades que les corresponden. Quedarse cruzados de brazos no parece ser una opción razonable.