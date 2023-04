EDITORIAL : Responsabilidad

Las protestas pacíficas, en Panamá, son legítimas. Es un derecho constitucional del cual no hay duda ninguna. Sin embargo, los funcionarios y las figuras públicas que están en puestos de elección popular deben saber y entender que al ejercerlo no pueden hacer uso de bienes o fondos públicos porque la acción de constituiría en un peculado de uso. Utilizar autos, instalaciones, tiempo de trabajo o dineros de una entidad, sin justificación, para una huelga, piquete, marcha o cierre de calle es más que una falta administrativa. Todos, sin distinguir si son de un lado u otro, no se pueden declarar ignorantes de la ley o de sus responsabilidades. Aquí los jueces de paz, las autoridades administrativas e inclusive los fiscales tienen la obligación de educar para que se conozca el alcance de las normas, pero igualmente, advertir las consecuencias que se pueden enfrentar.