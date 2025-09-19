EDITORIAL : ¿Quién comenzó la guerra?

La comunidad internacional muchas veces peca de ingenua. Y a veces, con algo de mala intención, se alinea con el bando que genera los conflictos. En el Medio Oriente las guerras no son nuevas. Israel se enfrenta, desde hace décadas a una amenaza conocida contra la existencia de su país y ciudadanos. Lo que más quiere Israel y así lo ha expresado su liderazgo y ciudadanos es vivir en paz y en convivencia con sus vecinos. Pero no ha sido posible. El régimen islámico de Irán se ha convertido un Estado terrorista que entrena y financia a los principales grupos radicales y violentos de la región. La actual confrontación es contra el grupo terrorista Hamás, que, desde Gaza, lanzó la masacre contra cientos de civiles israelíes, familias residentes de kibutz y jóvenes en un festival por la paz, el 7 de octubre de 2023.