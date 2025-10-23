EDITORIAL : Por una cultura ciudadana

Es muy común ver todos los días a particulares quejarse cuando les aplican una multa por estar mal estacionados o por recibir un recargo ante la demora en pagar deudas adquiridas por servicios públicos.

Ocurre también con los que manejan en vía contraria, que son agresivos en la calle, se manejan con el clásico juega vivo o invaden las zonas para mujeres embarazadas por personas con alguna discapacidad o dejan los desechos del gato o perro en un parque o acera.

La excusa es que “no hay estacionamientos, estoy apurando, o solo me voy a demorar un minuto”. El irresponsable siempre tiene una excusa que muchas veces justifica con desprecio e inclusive agresividad.

El país está urgido de recuperar y defender la cultura del buen ciudadano para que gane el país, y también la convivencia social.