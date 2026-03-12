EDITORIAL : ¿Por qué hay que combatir el terrorismo?

El terrorismo es la utilización de métodos violentos para crear miedo y siempre ha tenido como fin claros objetivos políticos, ideológicos y en el caso de los grupos surgidos en los últimos cincuenta años en el Medio Oriente, pretensiones religiosas y mesiánicas.

La campaña militar liderada por Estados Unidos e Israel contra el régimen islámico en Irán tiene como propósito destruir las capacidades de ese país para construir armas atómicas, destruir el programa de cohetes balísticos y terminar con el principal financista del terrorismo.

El terrorismo, cometido por Irán, la Guardia Revolucionaria, Hamás, Isis, Yihad Islámica, Hutíes y Hezbolá es la principal causa y razón del conflicto bélico y de la actual situación. Si caen los Ayatalolás, se cierra la llave de dinero y armas que ha incendiado a todo el Medio Oriente.