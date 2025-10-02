Editorial

EDITORIAL : Ordenamiento vial

Redacción
02 de octubre de 2025

La Autoridad del Tránsito, junto al ministerio de Gobierno, con el respaldo de la policía nacional, están poniendo orden en las paradas de autobuses y diversas zonas del país, en particular en la ciudad capital donde se han instalado “piqueras” o estaciones de buses que no tienen la autorización para ello.

Las llamadas piqueras brujas se han ido instalando sin cumplir con los procedimientos de ley, tomándose espacios públicos y convirtiendo las zonas invadidas en orinales, con las respectivas consecuencias. El ordenamiento vial es un desafío que apenas comienza.

La ocupación de aceras, servidumbres, esquinas, puentes vehiculares, parques y paradas de autobuses se han convertido en prácticas diarias que desafían y afean los espacios públicos y crean problemas sanitarios y de seguridad.

