EDITORIAL : María Corina Machado

A los que defienden la dictadura en Venezuela no les hizo gracia que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la abogada y dirigente opositora María Corina Machado.

Ella, desde su propio país, ha estado liderando un movimiento cívico y político para que la tierra de Bolívar recupere la democracia, el respeto a los derechos humanos, elecciones libres y oportunidades para todos.

El comité noruego que realiza la selección dijo que otorgó el premio a Machado, por su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

Machado es ingeniera industrial y financista. Fue diputada de la Asamblea de Venezuela por el Estado de Miranda. Desde el año pasado lucha desde la clandestinidad.