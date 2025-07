EDITORIAL : Lo que demandan los padres

Tras más de dos meses de huelga en el sector público de la educación, la demanda de la mayoría de los padres de familia es que se retorne a la normalidad.

Hay un criterio generalizado: el que no trabaja no debe cobrar y eso incluye a los maestros y profesores que no fueron a trabajar.

La recuperación del año escolar demanda una planificación llena de interrogantes y desafíos sobre el tiempo que se dedicará, los contenidos que no se han impartido y la forma en que irán preparados los jóvenes que aspiran a ingresar a las principales universidades públicas y privadas del país.

La huelga, ilegal y política ha creado dos tipos de estudiantes: los que han recibido clases todos los días y los que están rezagados y condenados a enfrentarse a la falta de conocimientos, instrucción e inclusive competitividad.