EDITORIAL : Leyes, compromiso y acciones

Los asesinatos conmueven y estremecen a la sociedad. En el caso de los hombres, están relacionados con el crimen organizado, narcotráfico o disputas de carácter personal.

En el de las mujeres, se desata una furia inexplicable con crímenes de odio, femicidios y venganzas pasionales.

Está claro que la boleta de protección o la orden de alejamiento no protege a las mujeres de una agresión o un asesinato.

Es hora de que las autoridades legislativas, judiciales y administrativas, adopten medidas excepcionales para proteger a todas las víctimas.

El uso de brazaletes electrónicos con altos estándares, que los agresores no puedan destruir, al igual que mayores sanciones preventivas, contribuirían a reducir las cifras que nos alarman y sorprenden. Defender la vida humana es una prioridad urgente.