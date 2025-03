EDITORIAL : Las planillas de la Asamblea

Un equipo de la Contraloría General ingresó ayer a la Asamblea Nacional para investigar varias planillas, que en el pasado han sido denunciadas por presuntamente haber sido utilizadas para nombrar funcionarios que no iban a trabajar. Cuando concluyan las investigaciones, se sabrá qué es verdad y cuáles aseveraciones no son correctas. Lo mismo tendrá que hacer la Contraloría en todas las instituciones para darles claridad a los ciudadanos, poner orden y darles elementos a los investigadores del Ministerio Público. Se está hablando mucho de las planillas “cash back” que sería un mecanismo, usado por años para nombrar a una persona que debe dar una parte sustancial del pago quincenal o mensual. El país no resiste la existencia de ninguna fórmula para hacer alguna trampa o cobrar sin trabajar.