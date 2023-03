EDITORIAL : Las dictaduras

El último zarpazo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo fue contra la empresa privada y sus organizaciones. Nadie se salva de la actuación demencial del tirano. Ciudadanos descontentos, opositores, periodistas, organizaciones no gubernamentales y religiosos son víctimas de la persecución política, judicial y económica. Los días oscuros que vive Nicaragua son inaceptables. La comunidad internacional y los países de la región no pueden guardar silencio y actuar con paños tibios ante este deterioro de la democracia, los derechos humanos y la libertad de expresión en esta nación de Centroamérica. Los nicaragüenses son luchadores, trabajadores y gente de bien. Ortega, Murillo y lo que es hoy el Frente Sandinista, son una vergüenza para aquellos que lucharon contra la dictadura de Anastasio Somoza y su familia. Nicaragua no se merece esto.