EDITORIAL : Falta civismo

Cuando vemos que las calles, alcantarillas y espacios públicos están llenos de basura, la primera pregunta es ¿por qué no la recogen?. La más importante no se hace. Quiénes generan esa basura y la depositan en cualquier lugar o la desechan no miden las consecuencias. Los famosos “pataconcitos” no aparecen solos, es el resultado de la irresponsabilidad y falta de civismo de los ciudadanos. Si bien es cierto, los procesos de tratamiento de la basura deben mejorar, también hay una verdad de a puño: gran número de clientes del servicio no lo pagan. Ninguna actividad o servicio público puede prosperar si aquellos que se benefician de este no cumplen con sus obligaciones. El civismo no se hereda y muchos menos se impone; se aprende y se pone en práctica. Educar en valores tiene que ser el primer acto que debemos emprender para cambiar la cosas.