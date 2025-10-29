EDITORIAL : El turismo interno

El mes de noviembre se convierte en una oportunidad para el turismo interno. Los operadores turísticos, hoteles, balnearios, transportistas, aerolíneas, guías, y restaurantes reciben el impacto de una masiva movilización que se producen por los días libres y los largo feriados por las fiestas de la Independencia de España y la Separación de Colombia.

Desde 1990, la Autoridad de Turismo, en alianza con el sector, ha impulsado planes para incentivar a los panameños para que aprovechen las ofertas turísticas en las provincias.

El país tiene playas, ríos, balnearios, montañas y aventura, además de una desafiante gastronomía que supera los límites de la imaginación.

Es tal el nivel de riqueza ofrecida, que se puede disfrutar en un mismo día, tanto el Atlántico como en el Pacífico. Noviembre es un mes para disfrutar el país.