EDITORIAL : El reajuste del presupuesto

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, confirmó que el presupuesto general del Estado para el próximo año será revisado y reajustado sin recurrir a incrementos en su monto. Chapman aseguró que se tomarán en cuenta las recomendaciones de los diputados miembros de la Comisión de Presupuesto, que han insistido en dotarle mayor cantidad de recursos financieros a los sectores salud y educación, en particular a las universidades públicas y al ITSE. Se tendrán que hacer movimientos y matemáticas financieras para reducir gastos y priorizar otros para que el presupuesto sea aprobado en el tiempo que corresponde y establece la ley. El ministro Chapman ha informado que se tiene una fecha para el déficit anual, compromisos con la deuda y leyes especiales de vieja data.