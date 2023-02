EDITORIAL : Dictadura

El siglo actual nos confronta a la crueldad. Lo que está ocurriendo en Nicaragua es una bofetada a la vocación democrática de Latinoamérica y también del resto del mundo. La condena a 26 años de prisión de Monseñor Rolando Álvarez y el destierro contra decenas de opositores, confirmar el horror de la dictadura de Daniel Ortega, Rosario Murillo y el Frente Sandinista. Nicaragua vive otra tragedia. Cuando creíamos que la historia del somocismo había terminado, el orteguismo ha impuesto a sangre y fuego su régimen de terror. La región vive, sin lugar a dudas, una intensa agitación social y política. Sin embargo, no se puede respaldar, justificar o perdonar que con el poder de las armas y la persecución se imponga un régimen que avasalla a sus ciudadanos porque opinan diferente o no respaldan las políticas oficiales. La libertad no es negociable.