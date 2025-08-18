EDITORIAL : Buenas noticias

La decisión de Nestlé de reanudar las compras de leche grado C a los ganaderos de varias provincias, tras la advertencia del presidente José Raúl Mulino sobre las importaciones y la posibilidad de un acuerdo con la Chiquita Brands, para reanudar las operaciones bananeras en el distrito de Changuinola, en Bocas del Toro, son sin lugar a dudas, buenas noticias.

En la lista de pendientes necesarios está la negociación para la reapertura de la mina, en condiciones que favorezcan los intereses de Panamá, el desarrollo del proyecto de río Indio, el inicio de los trabajos del tren a David y la estabilización de la economía. Con toda seguridad, Panamá se encuentra en el camino correcto para que se estabilicen las empresas, aumente la inversión, mejore el consumo y se ofrezcan todos los empleos que el país necesita.