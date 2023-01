Dr. Gaitán: escogiendo zapatos para un diabético

La diabetes mellitus cursa con un proceso inflamatorio crónico de bajo grado en el interior de los vasos sanguíneos lo cual facilita la obstrucción progresiva de las arterias y disminuye la cantidad de nutrientes y de oxígeno que le llega a todos los tejidos del cuerpo.

El tejido nervioso no escapa de esto y conocemos que la diabetes melitus conlleva un riesgo aumentado de padecer daños en el sistema nervioso central como los infartos cerebrales o derrames cerebrales como les llamamos popularmente, pero, también tenemos que estar claros en que los nervios periféricos no escapan del daño, presentándose entonces, una anomalía que se llama neuropatía diabética periférica. En esta anomalía los nervios progresivamente van perdiendo la capacidad de ejecutar sus funciones y en muchas ocasiones se presentan dolores sin motivo aparente en otras ocasiones transmisión de información falsa como: punzadas, hormigueros, corrientes eléctricas, frío o calor en el área afectada.

La más común de todas las manifestaciones de neuropatía diabética periférica ocurre en los pies y suele presentarse con alteraciones cuya distribución topográfica suele simular a la de tener puesto un calcetín o media y suele ser simétrica entre ambos pies o piernas.

El daño vascular y este daño a los nervios periféricos disminuye la capacidad de defensa del organismo en esas regiones facilitando que heridas pequeñas pueden infectarse, profundizarse y acabar destruyendo estructuras del pie o viajando a través del torrente sanguíneo hacia otras partes del cuerpo, causando una infección generalizada llamada septicemia.

Es por eso que proteger los pies del diabético cobra especial importancia; escoger unos zapatos suaves, de contenido suave, sin costura, sin clavos y sin uniones entre las piezas que puedan rozar herir o causar ampollas en los pies es importante. En la medida de lo posible deben ser zapatos que impidan que el agua sucia que está en los lugares por los que transitamos y el polvo puedan afectar a los pies. Pero al mismo tiempo deben dejar pasar cierta cantidad de aire para que la piel no se humedezca excesivamente. Deben tener suelas flexibles y antiderrapantes puesto que las caídas se presentan con mayor frecuencia en la población diabética. Y no deben ser tan apretados que impiden la libre circulación de la sangre en los pies. En resumidas cuentas los zapatos comercialmente disponibles qué mejor llenan los requisitos de protección para un diabético son las zapatillas, zapatos deportivos o tenis como se les conoce en algunos países. Y los peores zapatos son las sandalias qué no impiden que la suciedad llegue a los pies tampoco protegen de heridas, pisotones, rozaduras o tropezones qué son a menudo algunos de los eventos que inician la pérdida del pie de un diabético.

La proporción de este problema es tal qué ha sido bautizado por la comunidad médica como “síndrome de pie diabético” y es la causa de que cada 30 segundos un diabético en alguna parte del mundo sea amputado de uno de sus pies y peor aún, la estadística nos dice que un año y medio después, es probable, que termine siendo amputado de su segunda extremidad.

*El autor es médico.