Disfrutar el Carnaval sin mal gastar

Es un error pensar que en 4 días libres no se vaya al menos hacer una actividad, Aquí van consejos financieros rápidos que sí funcionan, para no gastar innecesariamente en los carnavales.

El Primero es definir un presupuesto antes de salir, sea que vayas a la mojadera o no, lo importante es hacer un presupuesto, pues si no lo decides tú, la fiesta lo hará por ti y allí pierde.

Segundo: usar efectivo (Cantidades moderadas de baja), no use tarjetas de crédito ni débito pues puede perder el control del presupuesto. Usa el dinero y controle así evitara gastar dinero sin necesidad.

Tercero: cuidado con los gastos pequeños, una bebida aquí, una carne en palito por allá, al final pierdes dinero.

Cuarto: no se endeudes por diversión, empeñar o pedir prestado para ir divertirse es un error, si empeñas o pide prestado es para invertir en tu negocio y que vas a tener el retorno. El Carnaval pasa, la deuda no.

Quinto: Por último, cuida tu celular y tus pertenencias. Un descuido sale caro. Recuerda esto: marzo llega con cuentas disfruta hoy, pero piensa en mañana.

Arturo Arango Osorio

Asesor en Gestión Empresarial

Financiera y Seguros

[email protected]

www.arturoarango.com