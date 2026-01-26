Hace unos días, escuchando el programa “Debate Abierto”, resulta necesario precisar una omisión grave en la afirmación de la ministra cuando sostiene que “hemos invitado a todos al diálogo por la modernización de la educación panameña”.

Los padres de familia, actores esenciales del proceso educativo, no han sido convocados de manera real y efectiva. Conviene recordarlo con claridad jurídica y ética: los niños y adolescentes son sujetos bajo la patria potestad de sus padres, quienes no pueden ser relegados a simples espectadores de reformas que impactan directamente la formación, valores y futuro de sus hijos. Excluirlos del diálogo no solo debilita la legitimidad del proceso, sino que contradice el principio democrático y participativo que debe regir toda política pública en educación.

Asimismo, cuando se afirma que “el negocio no va ceñido con la calidad”, la evidencia normativa y administrativa dice lo contrario. Si ese principio fuera auténtico, el Ministerio de Educación habría eliminado las llamadas “donaciones” en los centros educativos particulares y reestructurado de fondo el Decreto Ejecutivo 601, que hoy opera como una barrera estructural para frenar cambios reales y aumentos desproporcionados en matrículas y mensualidades. Lejos de corregir estas distorsiones, el sistema termina protegiendo el negocio educativo bajo un manto regulatorio que no prioriza la calidad, la equidad ni la transparencia, sino la estabilidad de intereses económicos en detrimento de las familias y los estudiantes.

La nueva reforma de la Ley Orgánica de Educación, la Ley 47, debe construirse desde la gente y para la gente, con una visión de mejora continua centrada en los estudiantes de Panamá. No puede nacer de imposiciones, ni de jugarretas administrativas, persecuciones, chantajes o presiones veladas. Requiere un trabajo íntegro, técnico y moralmente digno, que convoque a padres, docentes, estudiantes y especialistas, y que tenga como único norte una educación nacional de calidad, justa y humana, a la altura del país que aspiramos a construir.

* El autor es presidente de ANPAFA -Asociación Nacional de Padres de Familia de Centros Educativos Oficiales y Particulares de Panamá.