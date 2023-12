Desenfreno en las compras

Los centros comerciales están a reventar; los congestionamientos vehiculares es cosa de todos los días, a diferencia de años anteriores donde el desenfreno de las compras de fin de año parecía leyendas de otras épocas.

Me ha tocado presencia como desde tempranas horas, las tiendas en los centros comerciales están repletas y las personas hacen largas filas para guardar sus compras y entras por más. Las cajas a reventar y estos para mí son buenos indicadores de una recuperación económica en el bolsillo de los panameños y extranjeros residentes.

No soy economista ni mucho menos analista financiero, ni conozco la realidad de cada persona que se encuentran en los almacenes, pero lo que si es cierto es que no se gasta lo que no se tiene.

Este impulso ha permitido que se contrate más personal en estos locales para hacer frente a la atención de la cantidad de personas que acude diariamente, esto también ayuda a la economía de muchos jóvenes y familias para esta época.

Es momento de aprovechar para tener, comprar y ahorrar; porque si bien es cierto el tiempo se presta para los gastos, también se esperan vacas flacas en los próximos meses y es necesario siempre tener un colchoncito sobre el cual caer en caso de cualquier inconveniente.

Otro tema es mantenernos alerta porque otro de los clásicos de esta época que toman fuerza son los carteristas y ladrones de oportunidad que solo esperan la mínima distracción para apoderarse de las pertenencias de los transeúntes o compradores sobre todo si están distraídos.