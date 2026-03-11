Delitos sexuales: ¿suficiente con reformas legales?

En Panamá, se ha visto un aumento preocupante de delitos sexuales en base a los registros en el Ministerio Publico desde el año 2020 hasta el año 2025 teniendo un total de denuncias registradas que sobrepasan las cinco mil anuales.

Panamá cuenta con diversas decisiones gubernamentales orientadas a enfrentar esta problemática, como la Ley 328 del 10 de octubre de 2022, que establece la política criminal del Estado. Asimismo, se han realizado reformas recientes al Código Penal y al Código Procesal Penal que aumentan las penas para diversos tipos de delitos sexuales. También destaca la Ley N.º 244 de 2021, modificada posteriormente por la Ley N.º 501 de 2025, la cual crea el Sistema Nacional de Registro Oficial de Ofensores Sexuales de acceso público.

Estas leyes se han considerado un avance en materia de justicia, prevención y protección de la ciudadanía. Sin embargo, hasta el momento no han demostrado resultados contundentes. La cantidad de denuncias ante el Ministerio Público se mantiene en aproximadamente cuatrocientas al mes como cifra estándar. Esta realidad deja en duda la eficacia del Sistema Penitenciario y el papel de los Órganos del Estado. * Escritor.