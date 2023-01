Con la llegada de la vacuna bivalente existe un nuevo reto para las autoridades, que las personas se interesen en colocarse esta nueva fórmula.

Ante la reactivación de la economía y la disminución de las restricciones de bioseguridad, para muchas personas existen menos incentivos para colocarse esta dosis.

Muchos solo se colocaron la vacuna por necesidad, por solicitud o por temor, pero ya no eso quedo atrás.

Es necesario educar a la población de la importancia de colocarse esta vacuna, en especial en los adolescentes, a partir de los 12 años.

Pero también esta ese grupo, que ha tenido la suerte de no padecer o perder un familiar a causa de esta enfermedad y se siente inmortales o esa otra parte de la población que considera por temor, desconocimientos o creencias se mantienen sin ningún tipo de inmunización.

Señores es momento de ser ciudadanos consientes se acerca un sin número de eventos en los cuales vamos a tener que estar en contacto con multitudes, si queremos recobrar una parte de nuestra normalidad es importante que dejemos las inseguridades, que nos eduquemos y pongamos en la balance lo que de verdad importa.

Y aunque es cierto que la vacuna no te garantiza que inmunidad completa está más que demostrado que de la muerte si te salva. Llegará un día en que no sea necesario, llegará el día en que quede como un resfriado más, pero ese día no es hoy. No esperemos que la enfermedad llegue a tocar la puerta de nuestras casas. En 2019 se escuchaban los rumores al otro lado del mundo y en solo meses llegó a nuestro país. Dejemos de tropezar con la misma piedra.

*La autora es periodista.