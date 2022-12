De las sardinas pasamos al guandú

“Guanducero”, guanducero no somos pero da gusto comerlo. A lo que voy es a la tormentosa cosecha de este grano en este aciago 2022. Acá en Piedras blancas como en otras comunidades del corregimiento El Potrero del distrito de La Pintada se notan vehículos estacionados con personas que no son de aquí, esperando pacientemente a los productores que se han comprometido con ellos para venderles el quintal de guandú desgranado un precio que este año se elevó hasta B/500.00 el quintal, lo que tiene a varios conocidos míos extenuados y sufriendo con el trabajo de la recolección porque no hay peones suficientes. Los peones cobran B/2.00 por desgranar una libra lo que significa que si uno desgrana 25 libras al día resultan B/50.00., ahora el costo de la cosecha y desgranada depende de la necesidad del mercado, si la demanda se dispara a los campesinos les irá mejor.

En esta calenda al peón también le corresponde buscar los mazos de guandú al monte, para luego sentarse en un banquillo a destrozarse las uñas cómodamente. No sabemos a como estará el precio de la libra del guandú en las tiendas en la ciudad capital ni en las cabeceras de provincias.

De esta alegría de trabajo honrado que comienza en las madrugadas y termina cuando pasa la última bandada de torcazas como a las seis de la tarde, me satisface además del movimiento económico, ver las hileras de perros y niños, saltando por ayudar. Entonces ya tienen dos motivos para visitarnos y hasta colaborar uno por la subienda de las miles de sardinas subiendo contra la corriente del rio grande a desovar, que comienza el 15 de noviembre de cada año y termina con la precisión de un misil moderno para matar gente, el quince de diciembre cuando comienza la cosecha del guandú.

* Escritor.