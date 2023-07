Cuidado con el “hate en redes”

En redes sociales como Twitter las pasiones suelen desbordarse como comentarios. Vemos peleas en las que cientos de usuarios participan, debates que se vuelven ofensivos y argumentos peligrosos, que más que aportar, desinforman a la sociedad. Ante esta interacción, casi impuesta, es necesario un llamado a la conciencia y el criterio. No se puede creer en todo lo que se lee por ahí, pero tampoco arremeter contra las ideas de otros.En Panamá estamos en una etapa preelectoral con el ambiente ya agitado, lleno de dimes y diretes, polémicas, mentiras y complots, sí, complots de comunicación para confundir a los internautas. Entonces, ¿cómo responder? hay que empezar por comparar informaciones, consultar en fuentes confiables y evitar compartir publicaciones sin fundamentos. No caigamos en el solo creer, porque eso ciega; intentemos saber, aunque sea un proceso más complejo que implique buscar y contrastar con objetividad. Se avecina un tiempo complejo, las elecciones de 2024 pintan como un escenario salvaje, pero hemos tenido la oportunidad para prepararnos a conciencia, evolucionar hacia electores responsables y, sobre todo, críticos.

No me malinterpreten, no insto a tener un rol pasivo o callado, sino a exponer pensamientos siendo consecuentes y respetuosos. Las redes sociales siempre nos darán una sensación de libertad absoluta, pero no dejan de ser espacios sociales donde concurren muchas personas, sobre todo niños y jóvenes. Sin perder de vista eso, es necesario proponer, sin atacar; el “hate” en las plataformas es algo que también nos está costando, sin darnos cuenta, la paz mental. * Periodista.