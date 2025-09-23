¿Cuántos jugadores pueden servir de apoyo al jugador que conduce el balón?

Existe una alegoría que alude a que a una persona se le introdujo en un cuarto oscuro en donde estaba un elefante.

Al caminar logra tocar una de las patas del elefante y deduce que la misma correspondía a una parte de un edificio, porque desconocía el resto del cuerpo del elefante.

Eso mismo ocurre cuando nuestra perspectiva de análisis esta sostenida por sólo una parte del contexto futbolístico.

¿Cuántos jugadores? - aludiendo al título – de seguro muchos tienen respuestas “a priori”, de allí que el futbol se vea complicado, debido a que carecen de la visión que tiene un autista, de sus enfoques, de sus soluciones creativas y novedosas, proyectadas desde el pensamiento lateral, de la perspectiva de lo absurdo y de la convicción sustentada en la mecánica del movimiento, matizada con el estiramiento de la imaginación

¿Cuántos? Depende de muchos factores y fines; solamente en el aspecto del gol contamos con una rica coreografía destinada a su concretización.

Hay que montarse en los hombros de los gigantes, como los poetas, para poder ver como esos gigantes. Dennos un punto de apoyo y moveremos al mundo.

* Profesor de historia.