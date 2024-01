Cuando ya no te sientes cómodo

Todos nos hemos sentido atosigado en algún momento. Hoy en día el ambiente laboral se puede tornar abrumador, con carga emocional, el estrés, y encima tener que lidiar con personas engreídas que se quieren llevar el crédito ajeno.

No podemos permitirnos estar en desatono con nuestras responsabilidades, a pesar de enfrentarnos a un ambiente hostil.

Pero imaginemos por un momento, poner en juego nuestra salud mental, emocional, nuestra familia, por un “trabajo” que no te remunera como debe ser, so pretexto...”hay que ser proactivo”, “hay que dar la milla extra”, “súmate al barco de los ganadores”...¡Púes no! , tenemos que conservar lo más valioso.

Salir de casa por una semana, lejos de nuestra familia por trabajo, por una provisión extra salarial...probablemente suene atractivo, de lo contrario, no.

Tenemos que tener claro que las empresas o instituciones, cualquiera que sea su tipo o magnitud, debe generar valores para el desarrollo personal, creando cultura de pertenencia, convirtiéndose en protagonista transformador.

Por eso, si un colaborador finalmente se decidiera salir por la puerta, es probable que las repuestas no sean satisfactorias, entonces tendrán que poner la casa en orden y revisar que está pasando.

* Docente.