Cuando la protesta se convierte en moda

En tiempos recientes hemos visto cómo la protesta social se ha convertido, en muchos casos, en una ola que arrastra a multitudes sin que muchos sepan realmente por qué marchan. No es que esté mal manifestarse la protesta es un derecho legítimo y necesario en toda democracia, pero lo que preocupa es cuando se protesta por inercia, sin convicción ni conocimiento de causa.

La historia reciente de Panamá nos ha dado ejemplos claros de este fenómeno. Recuerdo cuando surgió la discusión sobre la ley de educación sexual, muchos padres se opusieron con vehemencia a un texto legal que nunca leyeron, guiados únicamente por rumores, cadenas de WhatsApp y discursos manipuladores.

No hubo lectura crítica, no hubo análisis real. Solo un “yo estoy en contra”. Algo similar ocurrió con las movilizaciones contra el proyecto minero. Cientos de personas en su mayoría jóvenes se lanzaron a las calles repitiendo consignas sin haber leído una sola cláusula del contrato.

Se gritaban frases como “El oro de Panamá es verde”, pero cuando se convocan jornadas para plantar árboles o limpiar playas, la participación es mínima o nula. Ahí es donde la coherencia se desvanece y la protesta pierde fuerza moral.

La verdadera transformación no nace de la histeria colectiva, sino de la información, la lectura y la reflexión. Protestar sin saber, solo porque la mayoría lo hace, es peligroso, porque convierte una causa legítima en una moda pasajera. Y las modas no cambian sistemas; los cambios reales los generan las convicciones sólidas.

* Periodista.