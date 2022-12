Convirtámonos en mejores oyentes

Yo soy mala oyente y tengo que aprender a escuchar con más detalle. Es un trabajo que me he impuesto y me he prometido mejorar con cada oportunidad.

Sé que no soy la única. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a las personas decirnos que sus jefes en el trabajo no los escuchan, a niños expresando que sus padres no los entienden y que, por consiguiente, no son justos?

El psiquiatra David. Burns observa: “ El mayor error que puede cometer al tratar de hablar de manera convincente es poner su máxima prioridad en expresar sus ideas y sentimientos. Lo que la mayoría de la gente realmente quiere es ser escuchada, respetada y comprendida. En el momento en que las personas ven que las entienden, se motivan más para entender su punto de vista”.

Ser buenos oyentes nos conduce a comprender a las personas. El mayor desafío de la comunicación es que la mayoría de las veces no escuchamos para entender; escuchamos para preparar nuestra respuesta. La escucha efectiva requiere más que oír. Exige que encontremos significado y comprensión en lo que la otra persona nos dice.

Las personas que se entienden trabajan mejor juntas. Los líderes siempre son más efectivos liderando personas que entienden y se preocupan por ellos. El proceso comienza con la escucha. Porque entender a las personas es un valor que debemos tener muy en alto en nuestra organización.

Porque realizamos que nos va mejor cuando queremos que nos escuchen, si nosotros damos el ejemplo de escuchar a nuestros colaboradores, primero.

Si deseamos ser buenos líderes efectivos, debemos hacer de escuchar a otros, nuestra primera prioridad. Lo que otros tienen que opinar en nuestras organizaciones debe ser mas importante que lo que nosotros vamos a decir.

Cuanto más se eleven los líderes, más lejos estarán de sus empleados. Por consiguiente, escuchar es la mejor manera de recopilar información, aprender, comprender a las personas y conectarse con su grupo de trabajo.

Escuchar genera confianza y conexión. Los líderes que escuchan genuinamente y guardan confidencias se ganan la confianza de las personas con las que trabajan. Escuchar atrae a la gente hacia ti; lo que funciona mucho mejor que tratar de enseñarles tu aprendizaje. No podemos sacar lo mejor de las personas si no sabemos quiénes son, adónde quieren ir, qué les importa, cómo piensan y cómo quieren contribuir.

Solo podemos aprender esas cosas, si escuchamos. Como líderes, una de las cosas más importantes que podemos hacer con nuestro equipo de trabajo al que deseamos desarrollar es comprenderlos y conectarnos con ellos. Y, recordemos que es una calle-de-doble sentido.

¡Sí! Porque también debemos ofrecer las oportunidades para que nos entiendan mejor a nosotros también.

* Empresaria.