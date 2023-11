Contrato ley minero, ¿fallo o derogatoria?

En esta oportunidad y situación tan delicada en la que vive nuestra nación, que aboga por librarse de un procedimiento jurídico que implica, consecuencia y responsabilidades muy engorrosas para el país. Les trataremos de explicar con claridad cómo, aparentemente, surgió este contrato ley sobre la Minera Panamá.

Se supone que esta disposición jurídica empresa- Estado surge desde el año 1990, con la administración de Guillermo Endara Galimany (Q.E.P.D).

Posteriormente, al transcurrir los años estas disposiciones legales pasaron por varios tramites y varias administraciones gubernamentales. Finalmente, en el año 2017, el antiguo contrato fue declarado, por la Corte, inconstitucional. O sea que, no se le permitía el negocio por parte del Estado panameño a la empresa actualmente en litigio proceder con la concesión.

De manera errónea y de temor, la pasada administración tenía el deber de enseguida cancelar el contrato ley y acogerse a lo que dictaminó la Corte Suprema de Justicia. Nuestra pregunta es la siguiente ¿por qué la administración gubernamental pasada no tuvo la gallardía o la valentía de anular el contrato ley, tal cual lo dictaminó en su momento la Corte y cerrar, aunque hubiera consecuencias económicas considerables?

Pensamos que la respuesta a esta pregunta nos las debemos hacer toda la población consciente del devenir histórico de nuestro país, sin embargo, no ha sido así, pues actualmente es por esto que estamos en este gran dilema nacional.

Francamente, desde hace años no se había visto una crisis social y económica como la que el país está viviendo en la actualidad.

Ahora, la Corte acepta dos demandas de inconstitucionalidad y después las siguientes, posteriormente un grupo de abogados, encabezado por un reconocido y joven abogado, han hecho acelerar el trámite judicial de que, en su momento, la Corte debió dar al país de forma tajante su posición, y lamentablemente no se aplicó e irresponsablemente la administración pasada no tuvo la gallardía de someterse al dictamen, aunado a que actualmente han opinado distintos abogados, especialistas en el tema, y varios de estos profesionales de Derecho coinciden en que se debe de desestimar las actuales demandas y aplicar lo ya actuado. Lo de hace 7 años. Se reitera el temor de aquella época, era la cuantiosa demanda que el Estado panameño debía de hacer frente y que consecuencia de ello quebraría técnicamente el país. Nos atrevemos a aseverar que ya a nivel internacional por las distintas manifestaciones y los cierres de calles estamos demostrando ante el mundo, que la paz social está completamente alterada a consecuencia de un contrato ley ya fallado y que de forma extemporánea la empresa lo vuelve a traer al tapete, y aunado que hace años atrás debió de ser completamente anulado, independientemente de los resultados de las posibles afectaciones al núcleo de la economía del país. A nuestro criterio, hace falta una gran madurez Y seriedad por parte de nuestra población panameña por desempolvar las actitudes del pasado y la historia que hasta ahora no hemos logrado comprender, con mesura y sensatez.

*El autor estudiante graduando en Ciencias Políticas de la UP y activista DDHH-LGBTI.